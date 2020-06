Naoki Yoshida jobber ikke på Final Fantasy XVI

Det har gått mange rykter som påstår at Naoki Yoshida nå produserer Final Fantasy XVI. Han er mest kjent som mannen som reddet Final Fantasy XIV, som han tok over etter en katastrofelansering, og rebootet som Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Yoshidas arbeid med spillet var så bra at det i stedet ble en kjempesuksess som i fjor passerte 18 millioner spillere.

Yoshida har selv hørt ryktene om hans innblanding i Final Fantasy XVI, men han liker ikke dem. I et intervju hos Livedoor forklarer han nå derfor at de helt enkelt ikke er sanne og at han kommer til å jobbe videre på A Realm Reborn noen år til. Vi vet fortsatt ikke når Final Fantasy XVI kommer eller hva det skal handle om, og bristen på ryktet får oss til å tro at det fortsatt er ganske langt ifra ferdig.

Takk, GamingBolt