Naoki Yoshida tror ikke han noen gang kommer til å kjede seg med å lage Final Fantasy XIV

Historien om Final Fantasy XIV er fascinerende, for den første debuten var intet mindre enn en katastrofe, så til de grader at Square Enix i utgangspunktet relanserte spillet en stund senere med mye bedre effekt og siden har utvidet og utvidet tittelen, noe som har gjort det til et av de mest fullstappede MMORPG-spillene på markedet i dag.

En stor del av suksessen til FFXIV tilskrives ofte regissør Naoki Yoshida, som ble med i spillet for å lede dets gjenfødelse, og som har vært knyttet til prosjektet siden da. Man kan lure på om Yoshida noen gang har store ambisjoner og planer om å gå videre fra FFXIV på et eller annet tidspunkt, og svaret på det spørsmålet er tilsynelatende nei, det har han ikke.

I en samtale med Noisy Pixel ble Yoshida spurt om han har tenkt å slutte å jobbe på FFXIV snart, som han forklarte:

"Når jeg blir spurt om jeg noen gang kjeder meg med Final Fantasy XIV, tror jeg ikke det, for det er mange ting jeg ennå ikke har realisert i XIV, ting jeg vil gjøre, ting jeg må gjøre, ting som må tas hånd om. Så jeg tror at jeg skal klare meg en god stund til.

"Hvis det er én ting jeg ønsker å gjøre mindre av, og det kan hende jeg får kjeft, så er det at jeg helst ikke vil gjøre mye ledelse eller operative ting. Jeg driver allerede mye med spillutvikling, og jeg har ofret litt søvn noen ganger, men hvis jeg skulle ha et valg, ville jeg kanskje hatt lyst til å fokusere på spillutviklingsdesign."

Unødvendig å si, hvis du er en FFXIV -spiller, kan du sove godt i natt vel vitende om at Yoshi-P ikke har tenkt å slutte å forvalte spillet ditt med det første.