Naomi Osaka bekrefter at hun forlater sportsbyrået hun lanserte i 2022

Den 28 år gamle tennisspilleren Naomi Osaka, fire ganger Grand Slam-vinner, forlater Evolve, sportsbyrået hun var med på å opprette i 2022. Osaka kunngjorde det på fredag på en Instagram-historie og sa at "Det har vært et flott løp, og jeg er så takknemlig for alle minnene vi delte.".

Osaka var tidligere representert av IMG, men hun forlot dem i 2022 og opprettet sitt eget sportsbyrå med sin mangeårige agent Stuart Duguid. Evolve tiltrakk seg senere talenter som Ons Jabeur, Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios (som skal møtes i"Battle of the Sexes" senere denne måneden, en turnering som også arrangeres av Evolve).

Andre spillere som er representert av Evolve er Iva Jovic, den yngste spilleren på WTAs topp 100-liste, samt Terence Atmane, Eva Lys og Anna Kalinskaya.

Osaka, som avsluttet året som nummer 16 på WTA-toppen med sine beste resultater etter fødselspermisjonen, har ikke annonsert sitt nye agentbyrå. En rapport fra Boubces sa at hun kommer tilbake til IMG sammen med sin manager, Alex Boston.