Naomi Osaka trekker seg fra Japan Open rett før kvartfinalen

Naomi Osaka, fanfavoritt i Japan Open, har blitt tvunget til å trekke seg fra turneringen til tross for at hun nådde kvartfinalen på grunn av en beinskade. Osaka tok avgjørelsen kort tid før kvartfinalene fant sted, noe som ble feiret i dag, og dermed gikk motstanderen Jaqueline Cristian automatisk videre til semifinalene.

"Vi beklager å måtte meddele at Naomi Osaka ikke har kommet seg etter en skade i venstre ben som hun pådro seg i andre runde av denne turneringen, og har trukket seg fra kvartfinalen som var planlagt i dag", kunngjorde turneringen.

Osaka var den toppseedede spilleren fra WTA 250-turneringen, og den eneste japanske spilleren som var igjen. Leylah Fernández, Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian og Tereza Valentova skal spille semifinaler på lørdag.

Osaka er tilbake blant de 15 beste i år

Osaka, som for øyeblikket er rangert som nummer 16 i verden av WTA, fylte 28 år torsdag. Hun har vunnet fire Grand Slam-turneringer, den siste i 2021, og var sist rangert som nummer 1 i 2019. Hun tok fri i 2023 på grunn av graviditet og avsluttet også 2024-sesongen tidlig i oktober på grunn av en ryggskade.

Etter fire år uten en WTA-tittel vant hun sin første tittel siden Australian Open i 2021 i en lavere rangert WTA 125-turnering i Saint-Malo i Frankrike. I 2025 tapte hun finalen i Canadian Open mot Victoria Mboko.

Osaka skal etter planen spille Pan Pacific Open i Tokyo i november, men det er uklart om hun rekker det. Andre spillere fra kvinnekretsen har også trukket seg, inkludert Paula Badosa fra Spania, Emma Raducano fra England og Elina Svitolina fra Ukraina, på grunn av klager over den lange og krevende kalenderen.