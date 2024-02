Napoleon kommer til Apple TV+ neste uke

HQ

Vi mistenkte at Napoleon ville dukke opp på Apple TV+ relativt snart, spesielt med tanke på at Martin Scorseses Killers of the Flower Moon debuterte på plattformen for rundt en måned siden, samtidig som den gikk på kino rundt en måned før Ridley Scotts siste, om enn kontroversielle, epos.

Det ser ut til at den antagelsen var riktig, for Apple TV+ har bekreftet at Napoleon vil debutere på strømmeplattformen allerede 1. mars 2024, altså neste fredag.

Du vil kunne se hele filmen som en del av abonnementstjenesten, men hvis du ønsker å se den i dag, kan du leie eller kjøpe den digitalt i ulike butikker.