Napoleon ser allerede ut som et klassisk Ridley Scott-historisk epos

HQ

Det er rundt en måned til Ridley Scotts nyeste film har kinopremiere, og Napoleon kommer på kino 22. november. Som du sikkert skjønner av tittelen, er filmen en dramatisert biografi som tar for seg livet til den legendariske franske keiseren og militære taktikeren, og Joaquin Phoenix har hovedrollen som Napoleon Bonaparte selv.

Nå som det er rundt en måned igjen til filmen, har en ny trailer for filmen debutert, og denne gir oss et glimt av noen av de tilsynelatende mange actionfylte kampscenene som vil bli vist. Det sier seg selv at hvis du har ventet på et spennende historisk drama, kan Napoleon være svaret.