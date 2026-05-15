Når Amazons Lord of the Rings MMO offisielt dør, bekrefter selskapet "en ny spillopplevelse" i Midgard

Da Amazons spillavdeling ble rammet av permitteringer i oktober i fjor, ble det rapportert at The Lord of the Rings MMO, som selskapet hadde jobbet med siden minst 2023, ble kansellert. Amazons inntog i MMO-er ser ut til å ta et stort skritt tilbake, men det betyr ikke nødvendigvis at det er gjort med ideen om et nytt LOTR-spill.

Som rapportert av Eurogamer, Amazon bekreftet til utsalgsstedet i en uttalelse at det jobbes med en ny type opplevelse. Her er uttalelsen sendt til dem i sin helhet: "Vårt kreative team fortsetter å utforske en overbevisende ny spillopplevelse som gjør rettferdighet til Tolkiens verden; vi jobber tett med Middle-earth og er fortsatt begeistret for IP-en."

Hva kan den nye spillopplevelsen være? Vel, det vet vi kanskje allerede. I det siste har det versert rykter om interessen for et Galtvort Legacy-lignende rollespill, som gir fansen muligheten til å utforske Tolkiens verden gjennom et videospill som aldri før. Det har blitt rapportert at Crystal Dynamics og Kingdom Come: Deliverance-studioet Warhorse utvikler et Lord of the Rings RPG, men vi har ikke offisiell bekreftelse på at noen av utviklerne jobber med spillet. Derfor må vi bare vente og se hva Amazon har planlagt for fremtiden.