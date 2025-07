Når blir OL-byen for 2036 valgt, og hvilke byer er kandidater?

HQ

Nedtellingen til OL i Los Angeles 2028 har begynt. Deretter følger Brisbane i Australia som vertsby for sommer-OL i 2032. Men hvor vil lekene i 2036 finne sted? Det vet vi ikke ennå ... og IOC vet ikke engang når det vil bli kunngjort.

"Det er ikke lenger en fast valgsyklus som tidligere. Dette gjør det mulig for IOC å tilpasse seg det naturlige tempoet til hver enkelt potensiell vert, for å få det rette prosjektet og den rette partneren til de olympiske lekene til rett tid, og for å sikre strategiske fordeler for den olympiske bevegelsen. Tidspunktet avhenger av en rekke faktorer, blant annet globale hendelser", sier IOC.

Paris 2024 og Los Angeles 2028 ble begge valgt i 2017, mens Brisbane 2032 ble valgt i 2021 på grunn av mangel på andre kandidater. Tidligere var det minst sju år mellom byvalget og lekene, men den regelen ble fjernet i 2019, og det finnes ingen presedens for hva som vil skje videre.

IOC sier at de er mer fleksible nå, og for øyeblikket er det ingen nyheter om når det vil skje, noe som betyr at flere vertskapskandidater har blitt annonsert denne sommeren.

Tidligere denne måneden presenterte India offisielt Ahmedabad som sin kandidatby. Og i dag har Qatar offisielt bekreftet at de har sendt inn sitt bud på lekene i 2036.

Kandidater til vertsbyer for de olympiske og paralympiske leker i 2036:

Med Qatars offisielle inntreden i konkurransen er det nå fem bekreftede bud. Med regelendringen i 2019 tillot IOC at verten kunne være mer enn bare én by, med henvisning til "andre enheter" som flere byer, regioner og land.

De fleste budene er imidlertid tradisjonelle, begrenset til bare én by. Og disse er :



Nusantara (Indonesia)



Istanbul (Tyrkia)



Ahmedabad (India)



Santiago (Chile)



TBD (Qatar)



Utover disse fem kandidatene ryktes det at mange flere kandidater er aktuelle, og uten noen åpenbar frist for å legge inn bud (det kan fortsatt ta flere år før valget), kan de også være med i kappløpet, selv om deres respektive olympiske komiteer ikke offisielt har lagt fram sine bud (så vidt vi vet).



Ny administrativ hovedstad (Kairo), Egypt



TBD i Sør-Korea



Doha (Qatar)



Riyadh (Saudi-Arabia)



Guangdong, Hongkong og Macao (Kina, Hongkong og Macao)



Budapest (Ungarn)



Firenze eller Torino (Italia)



København (Danmark)



TBA i Tyskland



Toronto-Montreal (Canada)