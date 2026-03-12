Når du oppdaterer ruteren din til en ny, er det noen ting som bør gjøres med den gamle

HQ

Disse såkalte tjenestenektangrepene skjer mot folk som bruker hjemmenettverksenheter, så det er ting å ta hensyn til når det gjelder sikkerheten til hjemmerutere. En av de viktigste tingene er å bytte ut ruteren og modemet hvert 3.-5. år. Og når du bytter ut det gamle med det nye, er det ting du må huske på.

Direktør for bredbåndsvirksomhet i teleselskapet DNA Mikko Kannisto gir tre retningslinjer som du bør følge når en enhet skal pensjoneres, ifølge finske Ilta-Sanomat.

Først tilbakestill til fabrikkinnstilling. Trykk på tilbakestillingsknappen i 10-30 sekunder, avhengig av enheten. Dette vil slette dataene dine fra enheten.

For det andre fjern identifikasjonsetiketter. Etikettene på undersiden eller siden av enheten identifiserer enheten og passordinformasjonen. Det er en god idé å fjerne disse.

Tre, resirkuler den gamle ruteren som elektronisk avfall. Sørg for at ruteren leveres til en offisiell gjenvinningsstasjon for elektronisk avfall. På den måten sikrer du at enheten blir håndtert på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Ofte kan du til og med levere den gamle enheten til stedet der du kjøpte den nye. Store butikkjeder tar imot et bredt spekter av elektronisk avfall til resirkulering. Størrelsen kan variere fra butikk til butikk, fra kabler til kjøleskap.

Og her er det store spørsmålet: har du husket å gjøre disse tingene når du oppdaterer til en ny ruter?