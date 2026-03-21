Når du skal stille om klokka i 2026: Nøyaktige datoer og klokkeslett for alle europeiske land på søndag

To ganger i året stilles over en milliard klokker frem eller tilbake over hele kontinentet (og hver gang det skjer, må millioner av mennesker prøve å huske hvilken retning og hvor mye klokken skal stilles frem eller tilbake, og om telefonen deres vil håndtere dette automatisk). Her er guiden for 2026, skrevet for innbyggere og reisende over hele Europa.

Hvorfor stilles klokkene om i det hele tatt?

Praksisen med å stille klokkene for å utnytte dagslyset bedre går tilbake til etterkrigstiden, da europeiske regjeringer forsøkte å spare kull ved å tilpasse våkentiden bedre til solen. Tyskland var blant de første, og nabolandene fulgte raskt etter. Etter flere tiår med uoverensstemmelser standardiserte EU datoene i 1998: Klokkene stilles frem den siste søndagen i mars og tilbake den siste søndagen i oktober.

I 2026 skjer vårskiftet på søndag 29. mars. I nesten hele det kontinentale Europa og Storbritannia stilles klokkene frem med én time på den angitte lokale tiden (noe som betyr at lørdag kveld er én time kortere enn vanlig). Den første groggy søndagsmorgenen er prisen for lange, gylne sommerkvelder som strekker seg til langt over kl. 21 eller 22.

Når det gjelder fremtiden, stemte EU-parlamentet i 2019 for å avskaffe det halvårlige byttet, og 84 % av de spurte europeerne gikk inn for å avvikle denne praksisen. Spanias statsminister Pedro Sánchez gjentok i oktober 2025 at han ville ta opp saken på nytt i 2026. Men uten at det er oppnådd enighet i hele EU om hvorvidt det skal innføres permanent sommertid eller permanent vintertid, lever klokkebyttet videre inntil videre.

Slutten på sommertiden 2026 kommer søndag 25. oktober 2026, når klokkene stilles én time tilbake. Når det gjelder vårskiftet, her er den nøyaktige datoen og klokkeslettet for når du bør stille klokken :

Storbritannia

01:00 → 02:00 NORSK TID

Søndag 29. mars

Danmark

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Sverige

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Norge

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Finland

03:00 → 04:00 ØST

Søndag 29. mars

Tyskland

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Italia

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Spania

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Portugal

01:00 → 02:00 VEST

Søndag 29. mars

Frankrike

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars

Nederland

02:00 → 03:00 CEST

Søndag 29. mars