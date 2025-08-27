Gamereactor

  •   Norsk


Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Når er Champions League 2025/26-trekningen, potter og kvalifiserte lag

32 av 36 lag er allerede kvalifisert, og får vite hvem de møter i morgen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den nye Champions League-sesongen 2025/26 er offisielt i ferd med å begynne, med kvalifisering og sluttspill som avsluttes i kveld. Som du husker fra forrige sesong, ble det tradisjonelle gruppespillet omgjort til en ligafase med 36 lag, åtte kamper før åttedelsfinalene i stedet for seks, og mer varierte oppgjør.

De fire siste plassene står på spill, og avgjøres i kveld, onsdag 27. august, med Benfica eller Fenerbahçe, Qarabağ eller Ferencváros, København eller Basel, og Club Brugge eller Rangers.

Tirsdag slo norske Bodo/Glimt Sturm Graz 6-2 sammenlagt, Kypros' Pafos slo Crvena Zvezda 3-2 sammenlagt og Kairat eliminerte Celtic på straffesparkkonkurranse (de eliminerte lagene rykket ned til Europa League).

Alle lagene kvalifiserte seg til Champions League 2025/26

Etter det, tirsdag 28. august, vil trekningen av Champions League 2025/26 finne sted i Monaco, kl. 18:00 CEST, 17:00 BST. Den nåværende listen over kvalifiserte lag (minus de fire plassene som fortsatt er ledige) er :


  • England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur

  • Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

  • Spania Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

  • Tyskland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

  • Frankrike Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

  • Nederland: PSV, Ajax

  • Portugal: Sporting CP

  • Belgia: Union Saint-Gilloise

  • Tyrkia: Galatasaray

  • Tsjekkia: Slavia Praha

  • Griekenland: Olympiakos

  • Norge: Bodø/Glimt

  • Kypros: Pafos

  • Kasakhstan: Kairat

Hvordan fungerer trekningen av Champions League

Lagene er plassert i fire ulike puljer, der hvert lag møter to motstandere fra hver pulje, totalt åtte kamper. Lag fra samme land har imidlertid ikke lov til å møte hverandre i ligafasen (ikke Barcelona - Real Madrid eller Liverpool - Arsenal, for eksempel).

Det sikrer at hvert lag får en balansert vei gjennom ligafasen, ettersom puljene også fungerer som rangeringer (de beste lagene, de med høyest UEFA-koeffisient, er i puljelaget, og de lavere rangerte lagene, inkludert de som kvalifiserer seg gjennom play-off, er i de lavere puljene). Og disse er :

Pott 1



  • Real Madrid

  • Manchester City

  • Bayern Munchen

  • Liverpool

  • PSG

  • Inter

  • Chelsea

  • Dortmund

  • Barcelona

Pott 2



  • Arsenal

  • Leverkusen

  • Atlético Madrid

  • Benfica

  • Atalanta

  • Villarreal

  • Juventus

  • Eintracht Frankfurt

  • Club Brugge

Pott 3



  • Tottenham Hotspur

  • PSV

  • Ajax

  • Napoli

  • Sporting CP

  • Olympiacos

  • Slavia Praha

  • FK Bodo Glimt

  • Olympique Marseille

Pott 4



  • Copenhage

  • Pafos

  • Monaco

  • Ferencvaros

  • Galatasaray SK

  • Kairat Almaty

  • Union Saint-Gilloise

  • Athletic

  • Newcastle

Når er Champions League 2025/26-trekningen, potter og kvalifiserte lag

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions League


Loading next content