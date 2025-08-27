Når er Champions League 2025/26-trekningen, potter og kvalifiserte lag
32 av 36 lag er allerede kvalifisert, og får vite hvem de møter i morgen.
Den nye Champions League-sesongen 2025/26 er offisielt i ferd med å begynne, med kvalifisering og sluttspill som avsluttes i kveld. Som du husker fra forrige sesong, ble det tradisjonelle gruppespillet omgjort til en ligafase med 36 lag, åtte kamper før åttedelsfinalene i stedet for seks, og mer varierte oppgjør.
De fire siste plassene står på spill, og avgjøres i kveld, onsdag 27. august, med Benfica eller Fenerbahçe, Qarabağ eller Ferencváros, København eller Basel, og Club Brugge eller Rangers.
Tirsdag slo norske Bodo/Glimt Sturm Graz 6-2 sammenlagt, Kypros' Pafos slo Crvena Zvezda 3-2 sammenlagt og Kairat eliminerte Celtic på straffesparkkonkurranse (de eliminerte lagene rykket ned til Europa League).
Alle lagene kvalifiserte seg til Champions League 2025/26
Etter det, tirsdag 28. august, vil trekningen av Champions League 2025/26 finne sted i Monaco, kl. 18:00 CEST, 17:00 BST. Den nåværende listen over kvalifiserte lag (minus de fire plassene som fortsatt er ledige) er :
- England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Spania Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Tyskland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
- Frankrike Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
- Nederland: PSV, Ajax
- Portugal: Sporting CP
- Belgia: Union Saint-Gilloise
- Tyrkia: Galatasaray
- Tsjekkia: Slavia Praha
- Griekenland: Olympiakos
- Norge: Bodø/Glimt
- Kypros: Pafos
- Kasakhstan: Kairat
Hvordan fungerer trekningen av Champions League
Lagene er plassert i fire ulike puljer, der hvert lag møter to motstandere fra hver pulje, totalt åtte kamper. Lag fra samme land har imidlertid ikke lov til å møte hverandre i ligafasen (ikke Barcelona - Real Madrid eller Liverpool - Arsenal, for eksempel).
Det sikrer at hvert lag får en balansert vei gjennom ligafasen, ettersom puljene også fungerer som rangeringer (de beste lagene, de med høyest UEFA-koeffisient, er i puljelaget, og de lavere rangerte lagene, inkludert de som kvalifiserer seg gjennom play-off, er i de lavere puljene). Og disse er :
Pott 1
- Real Madrid
- Manchester City
- Bayern Munchen
- Liverpool
- PSG
- Inter
- Chelsea
- Dortmund
- Barcelona
Pott 2
- Arsenal
- Leverkusen
- Atlético Madrid
- Benfica
- Atalanta
- Villarreal
- Juventus
- Eintracht Frankfurt
- Club Brugge
Pott 3
- Tottenham Hotspur
- PSV
- Ajax
- Napoli
- Sporting CP
- Olympiacos
- Slavia Praha
- FK Bodo Glimt
- Olympique Marseille
Pott 4
- Copenhage
- Pafos
- Monaco
- Ferencvaros
- Galatasaray SK
- Kairat Almaty
- Union Saint-Gilloise
- Athletic
- Newcastle