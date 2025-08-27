Når er Champions League 2025/26-trekningen, potter og kvalifiserte lag

HQ

Den nye Champions League-sesongen 2025/26 er offisielt i ferd med å begynne, med kvalifisering og sluttspill som avsluttes i kveld. Som du husker fra forrige sesong, ble det tradisjonelle gruppespillet omgjort til en ligafase med 36 lag, åtte kamper før åttedelsfinalene i stedet for seks, og mer varierte oppgjør.

De fire siste plassene står på spill, og avgjøres i kveld, onsdag 27. august, med Benfica eller Fenerbahçe, Qarabağ eller Ferencváros, København eller Basel, og Club Brugge eller Rangers.

Tirsdag slo norske Bodo/Glimt Sturm Graz 6-2 sammenlagt, Kypros' Pafos slo Crvena Zvezda 3-2 sammenlagt og Kairat eliminerte Celtic på straffesparkkonkurranse (de eliminerte lagene rykket ned til Europa League).

Alle lagene kvalifiserte seg til Champions League 2025/26

Etter det, tirsdag 28. august, vil trekningen av Champions League 2025/26 finne sted i Monaco, kl. 18:00 CEST, 17:00 BST. Den nåværende listen over kvalifiserte lag (minus de fire plassene som fortsatt er ledige) er :



England : Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur

Italia : Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Spania Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal



Tyskland : Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

Frankrike Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco



Nederland : PSV, Ajax

Portugal : Sporting CP

Belgia : Union Saint-Gilloise

Tyrkia : Galatasaray

Tsjekkia : Slavia Praha

Griekenland : Olympiakos

Norge : Bodø/Glimt

Kypros : Pafos

Kasakhstan: Kairat



Hvordan fungerer trekningen av Champions League

Lagene er plassert i fire ulike puljer, der hvert lag møter to motstandere fra hver pulje, totalt åtte kamper. Lag fra samme land har imidlertid ikke lov til å møte hverandre i ligafasen (ikke Barcelona - Real Madrid eller Liverpool - Arsenal, for eksempel).

Det sikrer at hvert lag får en balansert vei gjennom ligafasen, ettersom puljene også fungerer som rangeringer (de beste lagene, de med høyest UEFA-koeffisient, er i puljelaget, og de lavere rangerte lagene, inkludert de som kvalifiserer seg gjennom play-off, er i de lavere puljene). Og disse er :

Pott 1



Real Madrid



Manchester City



Bayern Munchen



Liverpool



PSG



Inter



Chelsea



Dortmund



Barcelona



Pott 2



Arsenal



Leverkusen



Atlético Madrid



Benfica



Atalanta



Villarreal



Juventus



Eintracht Frankfurt



Club Brugge



Pott 3



Tottenham Hotspur



PSV



Ajax



Napoli



Sporting CP



Olympiacos



Slavia Praha



FK Bodo Glimt



Olympique Marseille



Pott 4