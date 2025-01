Når er det trekning av knockout-sluttspillene i Champions League og Europa League, og hvordan du kan se dem direkte

HQ

Det nye formatet Champions League betyr at den tradisjonelle trekningen av åttendedelsfinalene er erstattet. I stedet blir det to trekninger: én for å avgjøre parene til åttondelsfinalene, og én for å avgjøre åttendedelsfinalene.

Etter siste kampdag i ligafasen vil de 16 lagene mellom 9 og 24 spille utslagsspillet i februar, mens de 8 beste venter på resultatene. Avhengig av plasseringen har hvert lag bare to alternativer: Lagene som er rangert som nummer 9 eller 10 møter lagene som er rangert som nummer 23 eller 24, lagene som er rangert som nummer 11 eller 12 møter bare lagene som er rangert som nummer 21 eller 22, og så videre.

Det er en måte å, i teorien, belønne lagene som er bedre plassert ved å seede dem med lag som er lavere rangert og angivelig er "dårligere", selv om det i praksis er veldig lite belønning for lag som Real Madrid eller Bayern München (11 og 12) som kan møte Celtic (21) ... eller Manchester City (22). Den andre fordelen er at lagene på plassene 9-16 er seedet og spiller returoppgjøret på hjemmebane.

Champions League og trekningen av Europa League

Vi kjenner nå de potensielle motstanderne i play-off, men for å vite hvem som blir de endelige motstanderne må vi vente til fredag 31. januar kl. 12:00 norsk tid (kl. 11:00 norsk tid) med trekningen.

Det blir samme arrangement for Champions League og Europa League, som også avslutter ligafasen på torsdag. Det vil bli livestreamet på UEFAs nettsider fra fotball-EM i Nyon, Sveits.

Trekningen blir som å kaste mynt og krone: Hvert lag har bare to alternativer, og vi vet hvilke alternativer det er. Det samme vil skje etter at play-off-kampene er spilt 11.-12. februar og 18.-19. februar: En ny trekning vil finne sted 21. februar for å seede de 8 beste lagene som venter, og de 8 lagene som overlever play-off til 16-delsfinalene.

Alle mulige valg for trekningen Champions League



Monaco (17) eller Brest (18) mot PSG (15) eller Benfica (16)



Vinnerne møter enten Liverpool (1) eller Barcelona (2) i åttendedelsfinalen





Sporting Lisboa (23) eller Brugge (24) mot Atalanta (9) eller Borussia Dortmund (10)



Vinnerne møter enten Lille (7) eller Aston Villa (8) i åttendedelsfinalene





Celtic (21) eller Manchester City (22) mot Real Madrid (11) eller Bayern (12)



Vinnerne møter enten Atlético de Madrid (5) eller Bayer Leverkusen (6) i åttendedelsfinalen