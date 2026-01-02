Når er Europa League tilbake i 2026 og datoer for sluttspill, trekning og finale

HQ

Etter en kort vinterpause og en rekke vinduer som brukes til hjemlige konkurranser, er UEFA Champions League og Europa League tilbake denne måneden. Det gjenstår fortsatt to kamper i ligafasen i slutten av januar 2026, etterfulgt av det nye sluttspillet i knockout-fasen.

Deretter følger de vanlige åttendedelsfinalene, kvartfinalene og semifinalene, før finalen i Europa League spilles i Istanbul 20. mai.

Dette er datoene for UEFA Europa League 2026 som du trenger å vite:



Kampdag 7 i ligafasen: 22. januar



Kampdag 8 i ligafasen: 29. januar



Sluttspill i utslagsfasen: 19. og 26. februar 2026



Åttendedelsfinaler: 12. og 19. mars 2026



Kvartfinaler 9. og 16. april 2026



Semifinaler 30. april og 7. mai 2026



Finale: 20. mai 2026 (Istanbul)



Når vil trekningen av Europa League bli foretatt?

Innimellom vil det bli foretatt ytterligere to trekninger: Playoff-kampene i knockout-fasen vil bli trukket rett etter at ligafasen er avsluttet, den 30. januar, og trekningen av åttedelsfinalene og videre vil bli foretatt den 27. februar.

Følger du noen lag i UEFA Europa League 2025/26?