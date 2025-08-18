Når er finalen mellom Jannik Sinner og Carlos Alcaraz i Cincinnati og hvordan du kan se den live

HQ

"Clásico" i tennis i 2025 er tilbake i kveld! For tredje gang på rad møtes verdens nummer 1 og 2 i tennis, Jannik Sinner og Carlos Alcaraz, i en finale. Denne gangen i Cincinnati Open, den siste store turneringen før US Open starter 24. august.

For Alcaraz er det en verdifull mulighet til å tette luken til italieneren. Mens italieneren forsvarer 1 000 fra seieren i fjor, tapte Alcaraz for Monfils i andre runde i 2024, så han har ingenting å tape, og hvis han vinner, vil Sinner "bare" være 1 890 poeng over Alcaraz, med neste Grand Slam (der Sinner forsvarer 2 000 poeng og Alcaraz bare forsvarer 60) rett rundt hjørnet ...

Når finner Cincinnati Open-finalen mellom Sinner og Alcaraz sted?

Finalen finner sted i dag, mandag 18. august, kl. 15:00 lokal tid i Ohio. Det betyr 20:00 BST, 21:00 CEST, så gode nyheter for europeiske fans, da det vil være i beste sendetid.

Hvordan se Cincinnati Live

Som med det meste av ATP-kretsen, kan du følge Cincinnati Open-finalen (så vel som den kommende US Open neste helg) stort sett bare på betalingskanaler. Dette er en liste over kringkastere av menns (og kvinners) viktigste tenniskonkurranser :



Belgia: Telenet



Danmark TV2



Frankrike Eurosport



Tyskland, Østerrike Sky Deutschland



Italia: Sky Italia Sky Italia



Portugal: Sky Italia Sport TV Portugal



Spania: Movistar Movistar



Storbritannia, Irland Sky UK



Hvem er favoritt mellom Sinner og Alcaraz i Cincinnati?

Alcaraz leder over Sinner i innbyrdes oppgjør, med åtte seire for spanjolen mot fem for italieneren. Sinner var imidlertid overlegen i deres siste møte i Wimbledon, og han får vanligvis bedre resultater på hardbane.