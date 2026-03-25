Når er Japans Grand Prix i Europa? Vær oppmerksom på tidsendringen!

Det tredje stoppet i Formel 1-sesongen blir det siste Grand Prix-løpet i Asia på en stund, ettersom krigen i Midtøsten førte til at Grand Prix-løpene i Bahrain og Saudi-Arabia ble avlyst. Dette gjør Japans Grand Prix mer interessant, ettersom det vil bli etterfulgt av en fem ukers pause frem til 3. mai, i Miami.

Suzuka Circuit vil være vertskap for et av de mest ikoniske Formel 1-løpene neste søndag, 29. mars, med start kl. 14:00 lokal tid i Japan. Hvordan oversettes det til Europa? Vel, dårlige nyheter for søvnige F1-fans, ettersom løpet starter kl. 07:00 CEST, 06:00 BST på søndag.

Vær oppmerksom på at neste helg vil det være en tidsendring, observert av det meste av Europa så vel som Nord-Amerika, men ikke i Asia, noe som gjør det ekstra vanskelig å se den japanske Grand Prix live i Europa, ettersom natten vil være en time kortere: fra 01:59 hopper vi til 03:00.

Med det i bakhodet er dette tidene for den japanske Grand Prix denne helgen i Europa :

Formel 1 Japanske Grand Prix-tider:

Fredag 27. mars:



FP1: 3:00 CET, 2:00 GMT



FP2: 6:45 CET, 5:45 GMT



Lørdag 28. mars



FP3: 3:15 CET, 2:15 GMT



Kvalifisering: 7:00 CET, 6:00 GMT



Søndag 29. mars



Japans Grand Prix: 7:00 CEST, 6:00 BST



Skal du stå opp tidlig (eller bli sent oppe) denne helgen for å se Japans Grand Prix? Det blir ingen løp i april...