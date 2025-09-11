Når er neste landslagspause i fotball?

HQ

Den første landslagspausen i sesongen 2025/26 er offisielt over, og spillere fra lag over hele verden er på vei tilbake til klubbene sine for å fortsette med de hjemlige ligaene. Det er imidlertid ikke lenge til neste FIFA-pause, ettersom VM-kvalifiseringskampene fortsetter i oktober og november.

De neste internasjonale kampvinduene er :



6.-14. oktober



10.-18. november



For europeiske lag gjenstår de to siste vinduene for VM-kvalifisering (to kamper i hvert vindu). Det vil for det meste omfatte kamper mellom 9.-11. oktober og 12.-14. oktober. De vil avgjøre hvilke nasjoner som kvalifiserer seg til VM i 2026, der det beste laget i hver gruppe kvalifiserer seg.

De vil skje i tide til VM-gruppetrekningen, den 5. desember 2025, som vil bli gjort med seks plasser vakante: de fire vinnerne av UEFA-sluttspillet og sluttspillet mellom forbundene, som vil bli spilt i mars 2026, 23.-31. kamp, som vil være den første landslagspausen i 2026. Deretter følger mellom 1.-9. juni 2026, før selve VM spilles mellom 11. juni og 19. juli.