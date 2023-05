Når er Xbox Games Showcase og Starfield Direct?

HQ

Microsoft valgte å være en av de første til å bekrefte sommerens spillarrangementer da de kunngjorde at Xbox Games Showcase og Starfield Direct vil være en gang 11. juni for to måneder siden, og nå har vi endelig det nøyaktige tidspunktet.

Det amerikanske selskapet har annonsert at Xbox Games Showcase starter klokka 19 den 11. juni, og gjentar at Starfield Direct vil følge umiddelbart etter. To dager senere, den 13. juni, kommer Xbox Games Showcase Extended tilbake klokken 19 for å gi oss mer informasjon om noen av spillene som vises 11. juni og noen overraskelser.

Det virker sannelig som om Microsoft gjorde denne kunngjøringen i dag for å nærmest børste mottakelsen av Redfall under teppet, da vi ikke blir fortalt noe nytt utenom den nøyaktige timingen for showcasen. Dette betyr at vi fortsatt må nøye oss med å forvente: "noen nye overraskelser og første blikk fra våre utrolig talentfulle interne studioer og våre mange kreative partnere over hele verden". Det gir i det minste rom for å spekulere og drømme: hva håper og forventer du å se og lære mer om i Xbox Games Showcase?