Når kommer Carlos Alcaraz tilbake? En lege advarer om at rekonvalesensen kan bety at han går glipp av hele sesongen

Carlos Alcaraz må hvile i minst to måneder til, og går glipp av Roma Open og Roland Garros, og det er fortsatt usikkert om han kommer tilbake i tide til Wimbledon. Det er et hardt slag for spanjolen, som startet året som verdens nummer 1 og vant den eneste Grand Slam-turneringen han ennå ikke hadde vunnet, Australian Open, men som måtte trekke seg fra sin favorittdel av sesongen, leirturneringene.

Alcaraz lider av De Quervains tenosynovitt, en vanlig sykdom blant tennisspillere: en betennelse i leddskeden som dekker en sene (i dette tilfellet senen i tommelen i det berørte håndleddet), noe som forårsaker smerte, stivhet og begrenset funksjon, vanligvis forårsaket av gjentatte utførelser av den samme bevegelsen.

En spesialist i ortopedisk kirurgi og traumatologi som EFE har rådført seg med, José Luis Martínez Romero, advarer imidlertid om at hvis skaden er kronisk, kan den sette en stopper for sesongen allerede nå. Han sier at dette ikke er en alvorlig skade og at den vanligvis går over med hvile og behandling, men at restitusjonstiden varierer avhengig av når den oppsto.

"Hvis det er en akutt tenosynovitt, er restitusjonstiden estimert til fire til seks uker, men hvis skaden er langvarig og kronisk, kan det dreie seg om tre til seks måneder, noe som vil bety et farvel til inneværende sesong", sier Martínez Romero.

Alcaraz pådro seg skaden for to uker siden, den 14. april i Barcelona. Roland Garros avsluttes 7. juni, og Alcaraz' neste turnering blir Queen's Club Championships, der han forsvarer 500 poeng, mellom 15. og 21. juni, etterfulgt av Wimbledon mellom 29. juni og 12. juli.

Det er fortsatt for tidlig å si når Carlos Alcaraz kommer tilbake: Hvis behandlingen går bra, kan han være tilgjengelig til Wimbledon, men hvis skaden er kronisk, kan det fortsatt ta måneder. Realiteten for øyeblikket er at vi ikke har så mye informasjon, så det er tidlig å si, og Carlos er for øyeblikket i Madrid for å se sin 15 år gamle bror Jaime Alcaraz spille i Mutua Madrid Open U16-turneringen.