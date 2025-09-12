Når løper Jakob Ingebrigtsen i friidretts-VM: Tidsplan for 1500 meter og 5000 meter for menn

HQ

Jakob Ingebrigtsen blir en av de største stjernene i friidretts-VM i Tokyo, i sin første konkurranse siden innendørs-EM og -VM i Apeldoorn og Nanjing i mars i fjor. Skader i akillessenen har holdt ham borte hele sommeren, og han har hatt en "elendig" sesong, men han føler seg klar til å konkurrere i to øvelser: 1500 meter og 5000 meter som en del av det norske laget: "Hvis jeg står på startstreken, vet jeg at jeg er en gullkandidat", sier han til Athletics Weekly.

Nordmannen skal forsvare sine verdensmestertitler på 5000 meter (2022, 2023), en kategori der han også vant gull i Paris i 2024. Han har imidlertid aldri vunnet en VM-tittel utendørs på 1500 meter, til tross for OL-gullet i Tokyo 2021 (han vant gull på 1500 meter og 3000 meter i innendørs-VM og -EM i mars i fjor).

Mesterskapet finner sted mellom 13. og 21. september, og Jakob Ingebrigtsen kan være med hele uken. Dette er tidsplanen for herrenes 1500m og 5000m :

Tidsplan for 1500 meter for menn:



Heats: Søndag 14. september: kl. 02.00 CET, kl. 01.00 BST



Semifinaler: Mandag 15. september: 14:30 CET, 13:30 BST



Finale: Onsdag 17. september: 15:20 CET, 14:20 BST



Tidsplan for 5000 meter for menn:



Heats: Fredag 19. september: 13:00 CET, 12:00 BST



Finale: Søndag 21. september: 12:47 CET, 11:47 BST



Hvordan se friidretts-VM 2025

Fans i Europa som abonnerer på HBO Max kan enkelt få tilgang til alle direktesendinger fra friidrettsarrangementer med sportspakken på HBO Max (5 euro per måned), som gir tilgang til EuroSports. I Storbritannia finner du TNT Sports.

De fleste offentlige kringkastere over hele Europa vil også vise utvalgte arrangementer. For eksempel RTVE.es og Teledeporte i Spania. Du finner en komplett guide for hvert land her.

Kommer du til å se Jakob Ingebrigstens forsøk i friidretts-VM 2025?