Når og hvor kan du se Battle of the Sexes mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios?

Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios er klare for en ny "Battle of the Sexes", en oppvisningskamp i tennis mellom en mann og en kvinne. I 1973 spilte Margaret Court og Billie Jean King mot Bobby Riggs, og King vant. Den kampen ble sett på som et symbol på likestilling mellom kjønnene i sporten, mens denne kampen har vist seg å være mye mer kontroversiell, med en ekstra transekskluderende betydning etter Sabalenkas kommentarer.

Sabalenka, som er nummer 1 i verden på kvinnesiden, skal møte Kyrgios, som tidligere var nummer 13 i verden og nå er nummer 672 etter en rekke skader. Kjønnskampen mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios vil finne sted i Dubai, på Coca Cola Arena, søndag 28. desember 2025.

Kampen starter kl. 17:00 CET, 16:00 GMT (britisk tid). Det er kl. 20.00 lokal tid i Dubai.

En ting som bør bemerkes er at det vil være spesielle regler: Sabalenkas side av banen vil være 9 % mindre, og de vil bare ha én serve, noe som vil være mer ugunstig for Kyrgios på grunn av den mindre banen på Sabalenkas side.

Hvor kan du se Battle of the Sexes mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios?

Den nye Battle of the Sexes mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios vil bli sendt på BBC One i Storbritannia, samt BBC iPlayer.

I Spania vil kampen bli sendt på Movistar+.