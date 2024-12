Når og hvor kan du strømme The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim denne julen?

HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Den animerte filmen vil være tilgjengelig for digital strømming bare to uker etter kinopremieren. Animasjonsfilmen, som hadde premiere 13. desember med en beskjeden omsetning på 4,5 millioner dollar, blir tilgjengelig på plattformer som Amazon Prime Video, Apple TV og Fandango hjemme den 27. desember. Selv om den går raskt over til hjemmekino, vil den fortsette å vises på utvalgte kinoer inntil videre, selv om konkurransen denne høytiden fra storfilmer som Sonic the Hedgehog 3 og Wicked sannsynligvis vil gjøre det vanskeligere for filmen å holde seg på lerretene.

Filmen, som utspiller seg 183 år før hendelsene i Ringenes Herre-trilogien, tar for seg historien om Helm Hammerhand og hans motstand mot en hensynsløs fiende. Med et produksjonsbudsjett på 30 millioner dollar, presterte War of the Rohirrim ikke som forventet i sin andre helg, og tok bare inn 1,25 millioner dollar, et fall på 72%. Til tross for den overveldende inntjeningen, er filmen fortsatt en viktig del av Warner Bros. sin innsats for å holde Ringenes Herre-arven i live.

I tillegg til filmen vil digitale seere også få tilgang til spesialinnhold, blant annet bak kulissene og et dypere dykk inn i Midgard-verdenen gjennom anime. Nå som The War of the Rohirrim gjør sin digitale debut, vil fansen være nysgjerrige på om den kan fange oppmerksomheten til et bredere publikum hjemme. Kommer du til å se dette nye kapittelet i Ringenes Herre-sagaen denne julen?