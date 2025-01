Når og hvordan du kan se Australian Open-finalene for menn og kvinner, single og double

HQ

Australian Open, sesongens første Grand Slam-turnering, avsluttes denne helgen, og alle finalistene i herre- og damesingle er klare. Den siste som booket billett til finalen var tittelforsvarer Jannik Sinner, som slo ut amerikaneren Ben Shelton, 22 år gammel, som nådde sin andre semifinale noensinne.

Det ble komplisert i begynnelsen, da den unge Florida-mannen tok italieneren til tiebreak, men i de to påfølgende settene dominerte Sinner: 7-6(2) 6-2 6-2. Verdens nummer 1 er nå i finalen for andre gang, og møter Alexander Zverev, som gikk videre etter at rivalen Novak Djokovic trakk seg på grunn av skade, noe som satte et bittert punktum, kanskje for alltid, for hans utrolige rekke på 10 titler i Melbourne.

På kvinnesiden nådde Aryna Sabalenka sin tredje AO-finale på rad ved å beseire sin "sjelevenninne" Paula Badosa, og skal møte overraskelsesfinalisten Madison Keys, som slo verdens nummer to Iga Swiatek.

Når er Australian Open-finalene i herre- og damesingle?

Som det er vanlig med de australske konkurransene, må fansen komme seg tidlig om morgenen for å se dem live.

Damesinglefinalen mellom Sabalenka (nr. 1 i verden) og Keys (nr. 19 i verden) spilles lørdag 25. januar kl. 9.30 CET, kl. 8.30 i Storbritannia.

Finalen i herresingle mellom Sinner (nr. 1 i verden) og Zverev (nr. 2 i verden) spilles søndag 26. januar kl. 09.30 norsk tid, kl. 08.30 i Storbritannia.

I Europa vil finalen bli vist på EuroSport. Kampene strømmes imidlertid også direkte på Youtube-kanalen Australian Open TV gratis... hvis du ikke har noe imot å se på virtuelle avatarer.

Finalen i herredouble spilles lørdag 25. januar kl. 10:40 norsk tid, og finalen i damedouble spilles søndag 26. januar, fortsatt på ukjent tidspunkt. Finalen i mixed double ble spilt fredag, der Olivia Gadecki og John Peers vant over Kimberly Birrell og John-Patrick Smith, som alle er australiere.