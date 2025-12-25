Når signerte Real Madrid sist en spiller på vinterens overgangsmarked?

HQ

Real Madrid avsluttet 2025 med en rekordstor Kylian Mbappé, men også med skuffende resultater og manglende regularitet mellom andre halvdel av forrige sesong og første halvdel av inneværende sesong 2025/26. Og akkurat som i fjor har laget vært plaget av skader, spesielt blant forsvarsspillerne: Dani Carvajal kommer tilbake fra skade i begynnelsen av januar 2026, Trent Alexander-Arnold kan komme tilbake i slutten av januar, og Eder Militao kan komme tilbake i februar. Mange flere har imidlertid pådratt seg skader de siste ukene, som Rudiger, Huijsen og Alaba.

Utover skadene har mangelen på en pålitelig midtbanespiller, der Xabi Alonso har brukt spillere som Arda Guler, Jude Bellingham eller Dani Ceballos med blandede resultater, fått mange til å tro at det er en prioritet å signere en spiller i den posisjonen. Det skjedde imidlertid ikke for ett år siden på vintermarkedet, det skjedde ikke i fjor sommer, og det kommer neppe til å skje denne vinteren.

Historisk sett pleier ikke Real Madrid å investere i nye spillere om vinteren. Den siste spilleren klubben signerte i januar til hovedlaget var Brahim Díaz, i januar 2019, fra Manchester City. Året etter ble han lånt ut til AC Milan i tre år, og returnerte til Real Madrid i 2023, der han hjalp klubben med å vinne LaLiga og Champions League, selv om han for det meste har blitt brukt som innbytter.

Forrige gang Real Madrid investerte stort på vintermarkedet var i 2006, da klubben kjøpte forsvarsspilleren Marcelo, som senere ble en klubblegende, spissen Gonzalo Higuaín, som spilte syv sesonger i klubben.... og midtbanespilleren Fernando Gago, den mest profilerte spilleren av de tre på den tiden, som ble lånt ut til Roma etter noen skadeplagede år.

Andre suksessrike spillere kom til Real Madrid i januar måned, som Casemiro i 2012 eller, i mye mindre grad, Lass Diarra i 2009, men andre har gått i glemmeboken, som Lucas Silva i 2015 eller Huntelaar i 2009. Til og med Martin Ødegaard kom til klubben i 2015 i en alder av 16 år, men etter svært sporadiske opptredener på hovedlaget, kom han til Arsenal i 2021 og er nå kaptein på laget.

Hvem skulle du ønske ble signert av Real Madrid i vinter?