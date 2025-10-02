Når spilles de neste Champions League-kampene og høydepunktene: Atleti mot Arsenal, Real Madrid mot Juventus...
De eneste Champions League-kampene i oktober spilles mellom 21. og 22. oktober.
Oktober kom, og vi er allerede forbi det første kvartalet av ligafasen i Champions League. Den varer frem til januar 2026, men vi har fortsatt hatt mange spennende kamper. Tabellen påChampions League vil trolig se mange endringer de kommende ukene, selv om det med landslagspausen i midten bare spilles én kampdag denne måneden.
Med tanke på uforutsigbarheten i ligafasen har hver kampdag vanligvis en høyprofilert duell mellom noen europeiske giganter. Neste kampdag blir det duell mellom to av de største europeiske klubbene som fortsatt ikke har vunnet europacupen, Arsenal og Atlético de Madrid, i tillegg til en reprise fra en Champions League-finale nylig, Real Madrid mot Juventus.
I tillegg skal Liverpool og FC Barcelona forsøke å riste av seg skuffelsene fra denne uken mot Frankfurt og Olympiakos, og en annen høyprofilert duell mellom Chelsea og Ajax kan endre toppen av tabellen...
Champions League kampdag 3
Tirsdag 21. oktober:
- Barcelona mot Olympiakos: 18:45 CET
- Kairat mot Pafos: 18:45 CET
- Newcastle mot Benfica: 21:00 CET
- PSV mot Napoli: 21:00 CET
- Leverkusen mot PSG: 21:00 CET
- Union Saint-Gilloise mot Inter: 21:00 CET
- København mot Dortmund: 21:00 CET
- Villarreal mot Manchester City: 21:00 CET
- Arsenal mot Atlético de Madrid: 21:00 CET
Onsdag 22. oktober
- Athletic Club mot Qarabag: 18:45 CET
- Galatasaray mot Bodo/Glimt: 18:45 CET
- Chelsea mot Ajax: 21:00 CET
- Real Madrid mot Juventus: 21:00 CET
- Sporting mot Marseille: 21:00 CET
- Monaco mot Tottenham: 21:00 CET
- Atalanta mot Slavia Praha: 21:00 CET
- Eintracht Frankfurt mot Liverpool: 21:00 CET
- Bayern mot Club Brugge: 21:00 CET