Når spilles de neste Champions League-kampene og høydepunktene: Atleti mot Arsenal, Real Madrid mot Juventus...

HQ

Oktober kom, og vi er allerede forbi det første kvartalet av ligafasen i Champions League. Den varer frem til januar 2026, men vi har fortsatt hatt mange spennende kamper. Tabellen påChampions League vil trolig se mange endringer de kommende ukene, selv om det med landslagspausen i midten bare spilles én kampdag denne måneden.

Med tanke på uforutsigbarheten i ligafasen har hver kampdag vanligvis en høyprofilert duell mellom noen europeiske giganter. Neste kampdag blir det duell mellom to av de største europeiske klubbene som fortsatt ikke har vunnet europacupen, Arsenal og Atlético de Madrid, i tillegg til en reprise fra en Champions League-finale nylig, Real Madrid mot Juventus.

I tillegg skal Liverpool og FC Barcelona forsøke å riste av seg skuffelsene fra denne uken mot Frankfurt og Olympiakos, og en annen høyprofilert duell mellom Chelsea og Ajax kan endre toppen av tabellen...

Champions League kampdag 3

Tirsdag 21. oktober:



Barcelona mot Olympiakos: 18:45 CET



Kairat mot Pafos: 18:45 CET



Newcastle mot Benfica: 21:00 CET



PSV mot Napoli: 21:00 CET



Leverkusen mot PSG: 21:00 CET



Union Saint-Gilloise mot Inter: 21:00 CET



København mot Dortmund: 21:00 CET



Villarreal mot Manchester City: 21:00 CET



Arsenal mot Atlético de Madrid: 21:00 CET



Onsdag 22. oktober



Athletic Club mot Qarabag: 18:45 CET



Galatasaray mot Bodo/Glimt: 18:45 CET



Chelsea mot Ajax: 21:00 CET



Real Madrid mot Juventus: 21:00 CET



Sporting mot Marseille: 21:00 CET



Monaco mot Tottenham: 21:00 CET



Atalanta mot Slavia Praha: 21:00 CET



Eintracht Frankfurt mot Liverpool: 21:00 CET



Bayern mot Club Brugge: 21:00 CET

