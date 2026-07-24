Når USAs tollsatser opphører, innfører president Donald Trump nye tollsatser mot over 60 land

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USA er fortsatt i ferd med å betale tilbake milliarder og milliarder av dollar til selskaper som ble rammet av tollsatsene som ble innført da president Donald Trump tiltrådte på nytt. USAs høyesterett avgjorde at tollsatsene var ulovlige, noe som betyr at mye av den inndrevne formuen må tilbakebetales – noe som utgjør en av de dyreste advarslene i nyere tid.

Til tross for denne kjennelsen og til tross for kostnadene den amerikanske regjeringen står overfor ved å måtte betale tilbake så mye penger, har Trump nå besluttet å innføre enda flere tollsatser etter at den forrige omgangen utløper i dag, 24. juli.

Ifølge Sky News innføres det 10 % importtoll på over 60 land som angivelig «ikke har klart å forhindre tvangsarbeid». Blant disse landene er Storbritannia og EU, i tillegg til Kina, Canada, Mexico og flere.

Kontoret til USAs handelsrepresentant har, på ordre fra Trump, utgitt en uttalelse om disse siste tollsatsene, der det forklares at de innføres etter en undersøkelse av ulike økonomier som ikke har «innført og effektivt håndhevet et forbud mot import av varer produsert ved tvangsarbeid», og at disse vil«begynne å rette opp i det som både er et brudd på menneskerettighetene og en handelsforvridende praksis, for å forbedre velferden til arbeidere overalt», ifølge representant Jamieson Greer.

Det hevdes at disse siste tollsatsene faller inn under seksjon 301 i Trade Act fra 1974, som er utformet for å bekjempe urettferdig handelspraksis. De forventes å tre i kraft om 30 dager, den 19. august.