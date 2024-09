Når vil Den of Wolves være spillbart? "Let it cook": Mer om datoer, status, tidlig tilgang og konsoller

HQ

Den of Wolves, nytt co-op FPS fra skaperne av Payday: The Heist, Payday 2 og GTFO, kan fylle tomrommet for heist shooters etter Payday 3s flopp. Men når nøyaktig vil spillere kunne få tak i Den of Wolves?

I Barcelona fikk Gamereactor snakke med Hjalmar Vikström, en av grunnleggerne av 10 Chambers, som fortalte at vi må smøre oss med litt tålmodighet.

"Et av mine ansvarsområder er å sørge for at vi aldri lover noe vi ikke kan holde, og det er veldig vanskelig å love datoer", innrømmer han, og forteller oss at de "må la det koke for å gjøre det bra, så vi kommer ikke til å forhaste oss".

Han kunne i det minste fortelle oss at de forventer å vise nye ting neste år, og at de planlegger å lansere Early Access på PC, men ikke "som et markedsføringstrinn", men fordi de mener det er det beste valget for dette spillet.

Faktisk må de tidlige adopterne huske på at spillet "sannsynligvis vil forbli i tidlig tilgang en stund", så de må forstå at "det kommer til å være virkelig tidlig."

I motsetning til GTFO, vil Den of Wolves komme til konsoller

Tidlig tilgang for Den of Wolves forventes bare på PC, men i motsetning til GTFO fra 2021, som "hadde en haug med mekanikk som gjorde det veldig vanskelig å ta med til konsoll", er Den of Wolves planlagt for PC så vel som konsoller.

PC-versjonen kommer først, men "for Den of Wolves har vi konsoller i tankene fra dag én", bekrefter Vikström.