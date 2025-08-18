Når ville Carlos Alcaraz vært nummer 1 i verden etter US Open?

HQ

Carlos Alcaraz løftet trofeet i Cincinnati Open, etter å ha spilt bare 23 minutter mot Jannik Sinner, som følte seg syk og trakk seg da han lå under 5-0. En bitter seier, ja, men en veldig verdifull seier for Alcaraz, som aldri hadde løftet trofeet (han tapte finalen mot Djokovic i 2023), og en seier som vil få betydning i kampen om å bli nummer 1 i verden.

Etter denne kampen mister Sinner 1200 ATP-poeng (1000 fra Cincinnati, der han vant i 2024, og 200 fra Canadian Open, der han nådde kvartfinalen i fjor, men ikke spilte i år). Ettersom han var finalist i år, legger han til 650 poeng, så totalt mister han 550 poeng, noe som betyr at han for øyeblikket har 11 480 poeng. Alcaraz mister bare 30 poeng fra i fjor, og legger til 1 000 poeng fra Cincinnati. Han ender opp med 9 590 poeng, en forskjell på 1 890 poeng.

Men i US Open forsvarer Sinner, som vant i fjor, 2 000 poeng, mens Alcaraz, som tapte i andre runde i New York i fjor mot Botic Van de Zandschulp, bare forsvarer 50. Det betyr at Alcaraz vil bli nummer 1 i verden igjen hvis han vinner US Open.

Fordi poengene faller bort etter at konkurransen er avsluttet, vil Sinner fortsatt være nummer 1 i verden. Men når man bare tar med de "ekte" poengene, uten å telle med dem fra i fjor, leder Alcaraz allerede over Sinner: Alcaraz har 9540 poeng, mens Sinner har 9480 poeng.

Det betyr at den som når lengst i US Open, vil være nummer 1 i verden, med en liten fordel for Alcaraz: Hvis Sinner ikke når tredje runde i turneringen, vil Alcaraz uansett være nummer 1 i verden etter US Open. Det mest sannsynlige scenarioet er imidlertid at begge når lenger i konkurransen. En eventuell finale mellom de to vil være drømmekampen for mange, ettersom vinneren også vil bli nummer én i verden...