Naraka: Bladepoint blir gratis å spille neste uke

HQ

NetEase har kunngjort at de vil gjøre om sitt PvP-mytiske nærkampspill, Naraka: Bladepoint, til en free-to-play-opplevelse allerede i neste uke.

Etter å ha blitt lansert for nesten to år siden, vil spillet nå gå over til en free-to-play-modell som gjør det mulig for spillerne å prøve det meste av spillet uten å bruke en krone. Det vil selvfølgelig fortsatt være mulig å kjøpe nye kosmetikkprodukter og lignende i spillet, slik det er i de fleste Battle Royale-spillene på markedet i dag.

Når det gjelder hvordan NetEase vil kompensere de som har kjøpt Naraka: Bladepoint, har det blitt nevnt at veteraner vil motta gull i spillet tilsvarende prisen på utgaven av spillet de eier, sammen med noen andre godbiter. På samme måte vil Game Pass spillere nå få tilgang til Deluxe Edition av spillet, i stedet for den grunnleggende Standard Edition.

I tillegg til å bli gratis å spille, vil Naraka: Bladepoint også debutere på PlayStation 5 neste uke, og NetEase lover at spillere på plattformen vil få tilgang til eksklusive gjenstander.

Til slutt, som en del av feiringen av toårsjubileet, lanseres det også en ny oppdatering med en ny spillmodus, nye våpen, en ny helt, et nytt samarbeid og en rekke andre spillforbedringer og funksjoner.

Alt dette innholdet, PS5-versjonen og free-to-play-bryteren lanseres 13. juli.