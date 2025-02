Narendra Modis Bharatiya Janata Party triumferer i Delhi etter 27 år

HQ

I et stort politisk comeback har den indiske statsministeren Narendra Modis Bharatiya Janata Party (BJP) gjenvunnet kontrollen i Delhi og vunnet valget til delstatsforsamlingen for første gang på 27 år. BJP sikret seg 48 av 70 seter, og Aam Aadmi Party (AAP) fikk bare 22 seter, til tross for AAPs sterke fokus på velferdspolitikk og antikorrupsjonsinitiativer.

AAP-leder Arvind Kejriwal, som tidligere har ledet partiet til betydelige valgframganger, mistet sitt sete, noe som var et hardt slag for hans politiske posisjon. Seieren er et avgjørende løft for Modi, som gjorde et dårligere valg enn forventet i fjorårets nasjonale valg, men som nå har gjenvunnet momentum gjennom en vellykket kampanje på delstatsnivå.

BJPs løfter, blant annet om økonomisk støtte til de fattige, som månedlige stipender til kvinner og eldre, vakte gjenklang hos velgerne. Disse løftene sto i kontrast til AAPs fokus på å tilby gratis offentlige tjenester og helsetjenester. Modis triumf blir sett på som en bekreftelse på hans visjon for Indias fremtid, men foreløpig gjenstår det å se hvordan dette politiske skiftet vil påvirke både hans nasjonale agenda og Delhis fremtid.