Det er ikke ofte anime-spill er spesielt gode. Hvis du blander sjangeren med kampspill, blir det enda vanskeligere å finne en skatt. En serie som imidlertid har holdt jevnt god kvalitet, uten å nå mesterverksstatus, er Naruto. Det nyeste spillet er en del av Ultimate Ninja Storm-serien, som faktisk ikke har fått en ny tittel siden Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4 for nesten åtte år siden. Shippūden er nå byttet ut med et litt mer far og sønn-aktig forhold til Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

Spillet er en slags hyllest til Naruto, ettersom det er 20 år siden animeens debut. Det inneholder derfor historier fra alle titlene i spillserien. Da er det litt trist at spillopplevelsen aldri helt tar av. På overflaten virker alt veldig lovende. Over 130 spillbare figurer, noe som er vanvittig mange. En historiemodus som går hele veien fra Narutos barndom til hans siste kamp i Naruto Shippuden, alt fortalt med animesekvenser og kamper. Det er også en helt ny historie med fokus på Boruto, laget spesielt for dette spillet av serieskaper Masashi Kishimoto. Alt dette er flott. Men når du skraper litt i overflaten, begynner problemene å dukke opp.

For det første har ikke kampsystemet gjennomgått noen store endringer siden det ble introdusert for 15 år siden. Det har riktignok blitt lagt til og tatt bort noe, men i det store og hele er det fortsatt det samme. Vi kjemper i et stort åpent område med ninjaangrepene våre. Det spiller ingen rolle hvilken karakter du velger for å tilpasse spillestilen din, ettersom knappene er de samme uansett karakter (men med forskjellige animasjoner) i Naruto x Boruto. Trykk på B flere ganger (på Xbox og tilsvarende på andre plattformer) for å utdele grunnleggende slag som til slutt resulterer i en automatisk kombinasjon. Trykk på X for angrep på lang avstand, noe som er nødvendig fordi datastyrte motstandere elsker å løpe til den andre siden av arenaen. Trykk Y, Y, B for Secret Technique og så videre. Det beste du kan gjøre er å velge din favorittanime-figur og spille som den. Noen av kombinasjonene byr imidlertid på noen veldig fine mellomsekvenser, som dessverre blir litt kjedelige hvis du stort sett spiller som den samme karakteren.

Der kampene skinner for Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections er de tøffe, jevnbyrdige kampene som føles mer som et sjakkparti. For det handler ikke bare om å slåss og se kul ut. Som ordet ninja antyder, finnes det verktøy og teknikker å bruke. Hver figur har tre forskjellige ninjaverktøy, for eksempel en bombe som eksploderer hvis den treffer motstanderen, et våpen som forgifter, angrepsforsterkere og mye mer. En godt planlagt bruk av en av disse kan snu en kamp. Men det er mulig å få for mye av det gode. Å bruke spesialangrep krever chakra, og hvis det tar slutt, gjør spesialangrepene det også. Det samme gjelder for forsvarsspillet. Det er mulig å komme seg helt ut av et angrep eller en kombinasjon med bare ett knappetrykk, som transporterer deg bak motstanderen. Dette kan bare gjøres fire ganger før måleren må fylles opp igjen. Hvis den er tom, er det bare å lene seg tilbake og nyte å bli slått gul og blå. Det finnes også en ekstra mulighet til å forenkle alt ned til at figurene i bunn og grunn styrer seg selv ved å trykke på en knapp. De velger selv når de skal løpe, angripe og utføre spesialangrep. Dette er åpenbart rettet mot spillere som ikke er vant til sjangeren, men du kan justere i hvilken grad assistentene skal hjelpe til. Assistentene er også de to sidefigurene som kan tas med i kamp. I tillegg til hovedkjemperen din kan du velge to sidefigurer som kan tilkalles for bonusangrep. Du kan også bytte fighter fullstendig og kjempe som en av de to andre hvis du ønsker det.

De to historiemodusene er begge noe skuffende. History Mode er akkurat det det høres ut som. Det er et tilbakeblikk på hele Naruto-serien. Dessverre er det mest stillbilder å se på med tilhørende lyd. Det hadde virkelig hevet kvaliteten å ha fullstendige sekvenser. Det er åtte kapitler å gå gjennom, og alle følger det samme mønsteret. Det er en liten historie, en eller noen få kamper, tilbakeblikk og repetisjon. Kampene har noen krav der det først og fremst handler om å vinne, men så kan man låse opp diverse kosmetiske ting hvis man har over 60 % helse igjen og andre ting. Den andre historien fokuserer i stedet på sønnen Boruto, og det jeg kommer til å huske mest av alt er at VR er farlig. Boruto og vennene hans har fått tak i VR-spillet Ninja Heroes hvor de velger en avatar, gjør oppdrag og slåss. Etter hver økt i dette MMO-et føler han seg dårlig, og etter hvert går det rykter om at spillerne blir tvunget til å oppsøke sykehus. Dette viser seg selvfølgelig å være et komplott for å ta over verden fra historiens skurker, Zero-gjengen. I Ninja Heroes kan du velge hvilken som helst av spillets figurer å kjempe som, noe som er synd når vi kunne fått noe stort om Boruto. Etter hvert begynner det selvfølgelig å skje ting i den virkelige verden, og historien blir mye bedre etter hvert som en fullskala krig pågår i ninjaverdenen.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections gjør en halvhjertet jobb med å feire både Narutos 20-årsjubileum som anime og 15 år med Ninja Storm-serien. Det er så mange karakterer at du mister munn og mæle, og kampinnslagene er kule, vakre og stilige. På en eller annen måte føles det likevel som om jeg har opplevd kampene før, med noen små oppdateringer. Store fans av serien vil fortsatt kunne ha det gøy med dette og oppleve en helt ny historie.