NASA-astronauter går inn i de siste forberedelsene til den første bemannede ferden mot månen på over 50 år

Fire astronauter har ankommet Florida for å starte de siste forberedelsene til NASAs Artemis II-oppdrag, den første bemannede reisen mot månen på over 50 år. Mannskapet (NASA-astronautene Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og astronaut Jeremy Hansen fra Den kanadiske romfartsorganisasjonen) fløy fra Houston, Texas, til Kennedy Space Center, der de kan skytes opp allerede 1. april med NASAs Space Launch System-rakett.

Det omtrent ti dager lange oppdraget skal ta astronautene med på en høyhastighetssløyfe rundt månen og tilbake igjen, der de skal teste Orion-romfartøyets livsoppholds-, navigasjons-, kommunikasjons- og varmeskjoldsystemer. Selv om det ikke blir noe månelandingsforsøk, vil Artemis II sende mennesker lenger bort fra jorden enn noen gang tidligere.

Besetningen har betydelig erfaring: Wiseman hadde kommandoen på et 165 dager langt oppdrag på ISS, Glover var pilot for Crew-1, og Koch tilbrakte 328 dager i rommet, og satte dermed rekorden for den lengste sammenhengende romferden foretatt av en kvinne. Hansen, som gjør sin første romferd, blir den første ikke-amerikanske astronauten som reiser utenfor lav bane rundt jorden. Glover blir den første svarte astronauten og Koch den første kvinnen som når månens nærhet.

NASA planlegger Artemis II som et kritisk testoppdrag i Artemis-programmet, som er verdt flere milliarder dollar, og som tar sikte på en vedvarende menneskelig tilstedeværelse på månen og fremtidige bemannede oppdrag til Mars.