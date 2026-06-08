NASA-astronauter skal bruke Prada-undertøy på sin neste Moon tur

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I stedet for å bare kle på stjernene, vil det italienske motehuset Prada snart ta seg til stjernene, ettersom selskapet offisielt vil samarbeide med NASA om å lage undertøy til astronautene som forventes å reise til månen.

Ifølge Reuters er klærne rett og slett et undertøy som skal brukes av astronauter, en kroppsnær drakt som har ventilasjonsrør som er sydd inn i stoffet.

Denne siste drakten kommer etter at Prada avduket en romdrakt som forventes å bli brukt av Artemis 4 månelandingsastronautene når de tar turen til jordens mest berømte satellitt i 2028.

Dette ser ut til å være starten på det neste romkappløpet, et kappløp som spesielt finner sted i motebransjen, ettersom vi ser flere merker som samarbeider med romfartsorganisasjoner i et forsøk på å kle de respektive astronautene, inkludert Under Armour, som offisielt samarbeider med Virgin Galactic.