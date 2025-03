NASA-astronauter trygt tilbake etter forlenget ISS-oppdrag

HQ

Da solen gikk ned under horisonten utenfor Floridas gulfkyst, trengte en SpaceX Crew Dragon-kapsel gjennom atmosfæren med et varmeskjold som glødet mot skumringshimmelen. Inne i kapselen forberedte NASA-astronautene Butch Wilmore og Suni Williams seg på de siste øyeblikkene av en reise som hadde strukket seg langt utover de planlagte åtte dagene.

Klokken 17.57 ET landet kapselen forsiktig på havoverflaten, noe som markerte slutten på et ni måneder langt oppdrag med mange uventede forsinkelser. Duoen ble opprinnelig skutt opp med Boeings Starliner i juni, men det var SpaceX som til slutt sørget for at duoen kunne returnere etter at problemer med Starliner-fartøyets fremdriftssystem tvang NASA til å integrere dem i Crew-9-rotasjonen.

Det forlengede oppdraget, der Wilmore og Williams bidro til over 150 vitenskapelige eksperimenter om bord på den internasjonale romstasjonen, understreket kompleksiteten og uforutsigbarheten ved bemannede romferder, der nitid planlegging ofte kolliderer med de tøffe realitetene ved å operere i bane rundt jorda.

Selv om NASA og deres familier var lettet over at de kom trygt hjem, har søkelyset på Boeings Starliner-program blitt intensivert, og det har blitt stilt spørsmål ved programmets fremtid som en levedyktig konkurrent til SpaceXs Crew Dragon. Foreløpig gjenstår det å se om Boeing må gjennomføre nok en ubemannet testflyvning før Starliner igjen kan frakte astronauter på en trygg måte.