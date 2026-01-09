NASA bekrefter tidlig retur av ISS Crew-11 etter at astronaut ble syk

HQ

NASA har bekreftet at de vil ta med seg et helt mannskap på fire personer tilbake fra den internasjonale romstasjonen før tiden etter at en astronaut utviklet et medisinsk problem, et uvanlig skritt som fikk byrået til å utsette en planlagt romvandring og revurdere driften av stasjonen.

Ifølge romfartsorganisasjonen oppstod det medisinske problemet onsdag 7. januar og rammet en enkelt, ikke navngitt Crew-11-astronaut. NASA understreket at tilstanden til besetningsmedlemmet er stabil og at det ikke er noen umiddelbar fare, men at hendelsen var alvorlig nok til å utløse beredskapsprosedyrer.

Som et resultat av dette avlyste NASA en romvandring som var planlagt på torsdag, og som skulle ha ført til fremskyndet arbeid på et nytt solcellepanel. Astronautene Mike Fincke og Zena Cardman skulle ha tilbrakt omtrent seks og en halv time utenfor stasjonen, i det som ville ha vært Cardmans første romvandring.

NASA (romvandring-konsept) // Shutterstock

"Å gjennomføre oppdragene våre på en sikker måte er vår høyeste prioritet", sier en talsperson for NASA, og legger til at organisasjonen aktivt vurderer alle alternativer og har besluttet at en tidlig avslutning av Crew-11s oppdrag er den tryggeste løsningen.

Crew-11 ankom ISS 2. august 2025, for det som opprinnelig var planlagt som et seks måneder langt opphold. I tillegg til Fincke og Cardman består besetningen av astronaut Kimiya Yui fra Japan Aerospace Exploration Agency og den russiske kosmonauten Oleg Platonov. Det er sjelden at et helt ISS-mannskap kommer tilbake så tidlig, og det krever en kompleks koordinering av romfartøyenes tilgjengelighet, stasjonens bemanning og oppskytingsplaner.

NASA har ikke sagt noe om hvordan den fremskyndede hjemkomsten vil påvirke den kommende oppskytingen av Crew-12, som for øyeblikket er planlagt til midten av februar, eller den langsiktige rotasjonen om bord på stasjonen. Andre astronauter og kosmonauter er fortsatt på ISS, inkludert besetningsmedlemmer som ankom med et russisk Soyuz-romfartøy sent i fjor.