NASA fastsetter tidslinje for den første medisinske hjemkomsten fra ISS noensinne

NASA har lagt frem en klar tidslinje for tidlig retur av fire astronauter fra den internasjonale romstasjonen etter at et av besetningsmedlemmene utviklet en alvorlig medisinsk tilstand. Ifølge NASA vil Crew-11 tidligst koble fra tidligst kl. 17.00 EST onsdag 14. januar.

Etter avreise forventes SpaceX-kapselen å komme inn i jordens atmosfære igjen i løpet av natten, med planlagt landing tidlig torsdag 15. januar utenfor kysten av California. NASA understreket at tidsplanen fortsatt er avhengig av vær- og utvinningsforholdene under nedstigningen.

Ifølge NASA er det ikke snakk om en nødevakuering, men usikkerheten rundt astronautens tilstand gjør et lengre opphold i bane for risikabelt. Dette er den første medisinsk motiverte tidlige avreisen i ISS' 25-årige historie...