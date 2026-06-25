NASA finner mulige tegn på gammelt mikrobielt liv på Mars

HQ

Som det ble kjent i dag, har NASAs Perseverance-rover funnet komplekse karbonmolekyler i bergarter på Mars' overflate som hypotetisk sett kan ha sammenheng med mikrobielt liv. Det organiske karbonet ble påvist i skifer (finkornet sedimentær bergart) ved Bright Angel, langs et elveleie som også er gammelt og som en gang førte vann inn i Jezero-krateret.

Selv om funnet naturligvis er spennende, kan det ikke tolkes som bevis på liv. Makromolekylært karbon kan faktisk stamme fra biologiske kilder, men forskere forklarer at det også kan dannes gjennom geologiske prosesser eller til og med føres til planeten av meteoritter. Så langt kan ingen si om det stammer fra eldgamle mikrober på Mars.

Fra dette tidspunktet vil de avgjørende svarene på forskernes spørsmål kreve at man henter tilbake prøver fra Mars til Jorden, ettersom roveren kan identifisere lovende bergarter, men ikke i seg selv kan bekrefte om karbonet er biologisk. NASA planlegger nå en ny ekspedisjon for å hente tilbake prøver i løpet av det neste tiåret (2030-årene), mens Kina ønsker å hente prøver fra Mars allerede i 2031.

Shutterstock

Kilde: elDiario.