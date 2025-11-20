NASA har endelig sluppet nye bilder av den interstellare kometen 3I/ATLAS (som svar på spekulasjoner om romvesener)

HQ

NASA har endelig offentliggjort nye bilder av det interstellare objektet 3I/ATLAS på onsdag, som gir et nærmere innblikk i kometen, samtidig som de imøtegår spekulasjonene om at det kan være et utenomjordisk romfartøy.

3I/ATLAS ble først observert i juli av ATLAS-teleskopet i Rio Hurtado i Chile, og har vakt oppsikt på grunn av sin uvanlige bane, noe som tyder på at den passerer gjennom solsystemet vårt med ukjent opprinnelse. Forskere har fulgt objektet siden den gang og studert det med mer enn et dusin plattformer, inkludert romteleskopene Hubble og James Webb.

"Det er naturlig å lure på hva det er. Vi er glade for at verden undrer seg sammen med oss", sier Nicola Fox, NASAs assisterende administrator for Science Mission Directorate. Hun beskriver objektet som "vår vennlige gjest i solsystemet" og bekrefter at det ikke er oppdaget noen uvanlige signaler eller "teknosignaturer".

NASAs assisterende administrator Amit Kshatriya går direkte i rette med spekulasjonene om utenomjordisk opprinnelse: "Dette objektet er en komet. Den ser ut og oppfører seg som en komet. Alt tyder på at det er en komet." Han understreker at selv om NASA aktivt leter etter tegn på liv i universet, utgjør 3I/ATLAS ingen trussel mot jorden, og passerer ikke nærmere enn ca. 170 millioner miles.

De nylig publiserte bildene viser kometkjernen innhyllet i en tåkete koma med en etterfølgende støvhale, noe som er karakteristisk for kometer som varmes opp når de nærmer seg en stjerne. Basert på Hubble-data anslår forskerne at kjernen måler mellom et par tusen meter og noen få kilometer i diameter og er nesten kuleformet.

3I/ATLAS er bare det tredje interstellare objektet som noensinne er observert i solsystemet vårt, etter 1I/'Oumuamua i 2017 og 2I/Borisov i 2019. Sammensetningen (hovedsakelig karbondioksid, vann, karbonmonoksid, cyanid og nikkel) ligner på kometer i vårt eget solsystem, selv om noen variasjoner tyder på at den ble dannet i et eldre, kjemisk distinkt solsystem.

Astronomer over hele verden har studert 3I/ATLAS grundig. Astrofysikeren Chris Lintott ved University of Oxford avviser også teoriene om romvesener blankt: "Ideen om at 3I/ATLAS kan være et romskip fra det ytre rom er rett og slett nonsens. Det er ingenting ved det som tyder på noe slikt."

Kometen nådde sitt nærmeste punkt til solen i oktober og vil nærme seg jorden om en måneds tid, før den fortsetter på sin vei ut av solsystemet, ifølge astronomen Larry Denneau ved University of Hawaii, som er en av hovedforskerne bak ATLAS. Og nå, som du kan se i videoen over, har NASA endelig sluppet nye bilder og svart på spekulasjonene om romvesener ved å slå fast at "alt tyder på at det er en komet".