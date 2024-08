NASA har fortsatt ikke funnet ut hvordan de skal få astronautene som er fanget, hjem.

HQ

For noen dager siden rapporterte vi om nyheten om at et par Boeing Starliner-astronauter hadde sittet fast i rommet i rundt et par måneder allerede. Da nyheten ble kjent, ble det nevnt at NASA jobbet med en løsning for å få de kosmiske oppdagelsesreisende trygt tilbake til jorden, og kort tid etter arrangerte romfartsorganisasjonen en sending for å diskutere hvordan dette kan oppnås.

Det viser seg at selv de kloke hodene hos NASA fortsatt ikke har noen anelse om hvordan dette skal gjøres. Ifølge Sky News kan astronautene Butch Wilmore og Suni Williams bli sittende fast i bane rundt jorda frem til februar 2025, ettersom NASA ikke har funnet noen løsning på hvordan de skal reparere den skadde Starliner-fergen eller få dem tilbake til fast grunn på en annen måte.

Det er riktignok ikke så skremmende som det kan høres ut. Paret er ikke fanget i en liten kapsel alene og driver gjennom verdensrommet, de er for øyeblikket trygt om bord på den internasjonale romstasjonen, der de kan bli værende til neste planlagte flyvning hjem fra ISS, som er satt til februar 2025.

