NASA kutter Boeings Starliner-flyvninger etter en problematisk test med mannskap i 2024

HQ

NASA har redusert antallet planlagte oppdrag for Boeings Starliner, og senker kontrakten fra seks til fire etter at astronautene Butch Wilmore og Suni Williams ble sittende fast på ISS i ni måneder etter den problematiske testen med mannskap i 2024. Ifølge byrået vil det neste Starliner-oppdraget, som er planlagt til april 2026 fly uten astronauter og vil være begrenset til frakt av last.

Den oppdaterte avtalen senker Boeings kontraktsverdi med omtrent 768 millioner dollar, noe som bringer den til 3,732 milliarder dollar. NASA opplyste at de allerede har betalt 2,2 milliarder dollar under programmet. Byrået sa at beslutningen tar sikte på å fokusere på å sertifisere Starliner for bemannede operasjoner i 2026, etter omfattende testing av fremdriftssystemet etter flere nedstengninger av thrustere under 2024-flyvningen.

Selv om Boeing opprettholder sitt engasjement for Starliner, fortsetter romfartøyet å ligge bak SpaceXs Dragon-kapsel, som allerede har blitt NASAs primære transportfartøy for mannskap. NASA har gjentatte ganger uttalt at de ønsker to uavhengige amerikanske systemer for å unngå å være helt avhengig av Russland eller én enkelt leverandør.