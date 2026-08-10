NASA leier en forlatt landsby i Spania for å sende solformørkelsen til 10 millioner mennesker

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Villalibado, en forlatt landsby i Burgos i regionen Castilla y León i Spania, er blitt leid av NASA for å installere kameraene som skal sende solformørkelsen til hele verden onsdag 12. august. Solformørkelsen vil dekke solen fullstendig i et stort område i Nord-Spania samt på Island. I Sør-Spania og andre deler av Europa vil den kun være delvis synlig, før solen går helt ned.

Den astronomiske begivenheten har tiltrukket tusenvis av besøkende fra Spania og andre deler av verden, og mange strømmer til noen av de mest ubebodde områdene i landet for å være vitne til den totale solformørkelsen – den første av tre som vil være synlig i Spania frem til 2028.

Villalibado, en av mange forlatte landsbyer i Spania, ble kjøpt og restaurert av to brødre i løpet av de siste tiårene, og omgjort til et turistkompleks, og denne uken vil stedet fylles med rundt 30 NASA-forskere og -teknikere, som skal installere kameraer i kirken, øverst i landsbyen, og sende formørkelsen til et anslått publikum på 10 millioner mennesker.