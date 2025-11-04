NASA og Kim Kardashian krangler om månelanding: "Ja, vi har vært på månen... Seks ganger!"

HQ

NASA har svart Kim Kardashian offentlig etter at realitystjernen sa at hun trodde Apollo 11-månelandingen i 1969 var forfalsket, en konspirasjonsteori som har vært avkreftet i flere tiår.

I en ny episode av "The Kardashians" på Hulu fortalte Kardashian seerne at hun trodde den historiske landingen til Neil Armstrong og Buzz Aldrin "ikke skjedde", og siterte en video på nettet som hun sa viste Aldrin innrømme at hendelsen var iscenesatt.

Påstanden førte til et raskt svar fra Sean Duffy, USAs transportminister og fungerende NASA-administrator, som oppklarte fakta på sosiale medier.

"Ja, vi har vært på månen ... Seks ganger!"

Sean Duffy la til at USA forberedte seg på å vende tilbake til månen under President Donald Trumps Artemis-program, med Artemis II, som skal frakte astronauter rundt månen i 2026, etterfulgt av en planlagt månelanding i 2027.

Videoen Kardashian refererte til ser ut til å ha tatt Buzz Aldrins kommentarer fra Oxford Union i 2015 ut av sin sammenheng. På spørsmål om hva som var det "skumleste øyeblikket" under Apollo-oppdraget, svarte Aldrin spøkefullt: "Det skjedde ikke", før han forklarte at det ikke skjedde noe spesielt skremmende under ferden.

Kardashians bemerkninger ga nytt liv til en av de mest vedvarende konspirasjonsteoriene i moderne historie, en teori NASA har tilbakevist i mer enn et halvt århundre.