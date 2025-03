NASA og SpaceX gjør seg klare for en etterlengtet astronautretur fra den internasjonale romstasjonen

HQ

NASA og SpaceX er klare til å skyte opp et oppdrag som skal bringe de amerikanske astronautene Butch Wilmore og Suni Williams hjem etter ni lange måneder på den internasjonale romstasjonen (via Reuters).

Crew-10-oppdraget, som opprinnelig var planlagt til onsdag, fikk et tilbakeslag på grunn av en feil i bakkesystemene til raketten i siste øyeblikk, og oppskytingen ble utsatt til fredag. Dette oppdraget er ikke bare avgjørende for de to veteranastronautene, men også for den fremtidige koordineringen av romferder, ettersom NASA har som mål å opprettholde bemanningsbalansen om bord på stasjonen.

Besetningsbyttet forventes å finne sted natt til lørdag, slik at de to astronautene kan vende tilbake etter en tradisjonell overleveringsseremoni den 19. mars. Foreløpig gjenstår det å se om oppskytingen vil gå knirkefritt og markere en sømløs avslutning på dette lengre oppholdet i bane rundt jorda.