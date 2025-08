NASA ønsker å bygge en atomreaktor på månen innen 2030

HQ

NASA har til hensikt å gå videre med planene om å etablere en permanent menneskelig base på månen, og tar sikte på å ha en atomreaktor innen 2030. Det er ifølge lekkede rapporter og anonyme kilder fra Politico, der en høytstående NASA-tjenestemann snakker om å "vinne det andre romkappløpet". Senere bekreftet den midlertidige NASA-administratoren Sean Duffy dette i en pressemelding.

Planen er å ha en atomreaktor på 100 kilowatt, noe som er like mye som et hus på 186 kvadratmeter bruker hver tredje dag. De vet at Kina og Russland også har lignende planer om å nå månen og til og med Mars, så USA ønsker å være først ute med å gjøre krav på de beste delene av satellitten. Det første landet som har en reaktor på månen, "kan erklære en forbudssone som vil være til betydelig hinder for USA", sier Duffy.

NASA forklarte også hvordan kjernekraft er den eneste levedyktige energikilden for bosetninger på månen, der månedagene varer i 15 dager, noe som betyr at overflaten er mørklagt annenhver uke.

"Det er en bestemt del av månen som alle vet er den beste. Vi har is der, vi har sollys der, og vi ønsker å komme dit først og gjøre krav på den for USA" sa Duffy.

Ambisiøse planer, selv om Donald Trump tidligere i år kuttet NASAs budsjett for 2026 med 24 %.

Det var en av de første opptredenene til Duffy som NASA-administrator, en rolle han overtok i juli 2025. Han er også transportminister utpekt av Donald Trump, og noen har kritisert at den tidligere Fox News-reporteren deler tiden sin mellom disse to rollene. Duffy blir imidlertid bare en tidsbegrenset periode i NASA, mens Trump leter etter en permanent erstatter. Han avviste sin forrige kandidat, Jared Isaacman, på grunn av hans nære forhold til Space-X-grunnlegger Elon Musk.