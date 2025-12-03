NASA oppdager "romgummi" og sukkerarter som er avgjørende for liv i Bennu-prøver

HQ

NASA har kunngjort nye resultater fra prøver som er samlet inn fra asteroiden Bennu, og som avslører tilstedeværelsen av flere sukkerarter som anses som grunnleggende for livets kjemi. Forskerne sier at materialet, som OSIRIS-REx-ferden returnerte til jorden, inkluderte ribose (knyttet til RNA) og glukose, som nesten alle kjente organismer bruker for å få energi.

Forskerne som var involvert i analysen, mente at funnene styrker argumentasjonen for at det tidlige solsystemet var rikt på prebiotiske ingredienser som kunne ha bidratt til at liv oppsto. Fordi prøvene ble samlet inn og forseglet i verdensrommet, fremhevet forskerne at de kunne studere materialet uten den forurensningen som man ser i meteoritter.

I separate studier identifiserte de et uvanlig polymerlignende stoff som uformelt ble beskrevet som "romgummi", samt en uventet høy konsentrasjon av støv fra gamle, døende stjerner. Forskerne sier at disse funnene peker mot en kompleks kjemisk aktivitet inne i Bennus for lengst forsvunne moderlegeme for mer enn 4,5 milliarder år siden.

Se NASA-videoen nedenfor

Flere analyser er på gang, og andre asteroideprøver kan snart gi ytterligere sammenligninger. For mer informasjon kan du se NASA-videoen nedenfor, der NASA kunngjør funnet.