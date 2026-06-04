NASA presenterer sin visjon for en permanent månebase

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Menneskeheten er på vei tilbake til månens overflate, og NASA har nå lagt frem sine langsiktige planer for den basen som skal bygges der.

Operasjonen er en del av Artemis-programmet, som er ment å fungere som et springbrett for fremtidig forskning. Planen er å etablere basen nær månens sydpol, der man håper å finne betydelige mengder is. NASA anser disse ressursene som avgjørende for å kunne produsere oksygen og rakettdrivstoff direkte på stedet.

Basen skal bygges i flere faser over flere år. Den første fasen vil omfatte ubemannede romfartøyer og rovere, etterfulgt av infrastruktur som kraftsystemer, kommunikasjonsnettverk og kjøretøyer for lengre reiser over måneoverflaten.

En talsperson fra Nasa sa :

"Månebasen vil bli USAs og menneskehetens første utpost på en annen himmelsk verden"

Håpet er å skape et semi-permanent sted der astronauter kan bo og arbeide i lengre perioder. Prosjektet involverer også private selskaper og internasjonale partnere, og NASA håper at initiativet vil bidra til flere teknologiske fremskritt for menneskeheten.