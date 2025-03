NASA slår av deler av Voyager 2 for å forlenge oppdraget

HQ

Vi har så vidt skrapet i overflaten av den kosmiske utforskningen. Selv om vi kan bruke teleskoper til å kikke inn i stjernene og dokumentere fjerne systemer og galakser, er vi veldig, veldig langt unna å få noe som helst menneskelig i nærheten av disse fjerne kroppene. Faktisk er de fjerneste menneskeskapte objektene fortsatt Voyager -sondene, med Voyager 1 for tiden rundt 15 milliarder kilometer unna jorden og Voyager 2 rundt 13 milliarder kilometer unna, som begge er rett utenfor vårt solsystems rekkevidde. De er så langt unna at det tar mellom 19 og 23 timer å sende et radiosignal mellom sondene, og det har tatt de to sondene nesten 50 år å nå den avstanden fra jorden som de er i dag.

Eventyret til begge sondene nærmer seg slutten, ettersom strømforsyningen deres begynner å svinne hen og svikte etter 47 år i verdensrommet. NASA ser på hvordan de kan forlenge levetiden og fortsette oppdragene så lenge som mulig, og det siste tiltaket på denne fronten er å slå av deler av Voyager 2 for å reservere strøm slik at den kan fortsette å rapportere data og informasjon fra den beundringsverdige ferden ut i det ukjente.

I en pressemelding kommenterer Suzanne Dodd, NASAs prosjektleder for Voyager på Jet Propulsion Laboratory i Sør-California, denne beslutningen og hva de forventer å oppnå med den: "Voyager-ferdene har vært rockestjerner i verdensrommet siden oppskytingen, og vi ønsker at det skal fortsette slik så lenge som mulig. Men det begynner å bli lite strøm igjen. Hvis vi ikke slår av et instrument på hver Voyager nå, vil de sannsynligvis bare ha strøm i noen få måneder til før vi må erklære oppdraget for avsluttet."

Med tanke på at ingen andre menneskeskapte objekter noensinne har nådd det interstellare rommet, som regnes som området der solsystemets heliosfære slutter, er enhver mulighet til å forlenge oppdragene til Voyager av ytterste viktighet, ettersom det kan ta år eller tiår før en annen sonde når den avstanden som disse to har oppnådd.

Dette er en annonse: