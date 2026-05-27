Nasa viser frem detaljer om nye landingsfartøyer og kjøretøy de vil sende til månen for å bygge en månebase

Nasa har avduket de neste stegene de tar i arbeidet med å bygge en ny base på månen. Det høres kanskje ut som noe fra en sci-fi-roman, men mens amerikanerne presser på for å få støvlene på månen igjen før den nåværende presidenten Donald Trump forlater embetet i 2029, ser det ut til at planene om å ha en mer permanent bolig ute i verdensrommet trappes opp.

Nye landingsroboter, hoppende droner og høyteknologiske kjøretøyer er beskrevet i Nasas nyeste planer om å bygge en månebase. Ifølge BBC er Jeff Bezos' selskap Blue Origin ett av få selskaper som er plukket ut til å levere deler og bygge disse maskinene. I mars avslørte Nasa for første gang planene om å ha en base på månen, drevet av kjernekraft og solenergi. Den opprinnelige tidsfristen for denne planen var 2032, men produksjonen kan komme til å øke ettersom USA er på vei inn i et nytt romkappløp.

Kina er også interessert i å sette mennesker på månen, og har planer om å ha folk på bakken innen 2030. Denne uken sendte Kina opp romfartøyet Shenzhou-23, som sendte et mannskap med astronauter til romstasjonen Tiangong.

Eksperter mener at Nasas tidsplan for månebasen er urealistisk, og noen forskere er overbevist om at Kina vil slå USA i dette romkappløpet. Nasa har planlagt å bygge månebasen Ignition i tre faser. Først skal landingsfartøyer og droner sendes ut for å utforske månens terreng. Deretter skal selve basen etableres, før det til slutt skal bo mennesker der i en semi-permanent bolig innen 2032. Det er ambisiøst, men kanskje vil det ikke bli fullført i løpet av de neste seks årene.