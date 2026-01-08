NASA vurderer tidlig retur fra ISS etter astronauts medisinske bekymring

HQ

NASA vurderer muligheten for å avbryte et oppdrag på den internasjonale romstasjonen etter at et av besetningsmedlemmene fikk et uspesifisert medisinsk problem, noe som førte til at NASA avlyste en planlagt romvandring.

Romfartsorganisasjonen sa at astronauten er i stabil tilstand og understreket at alle alternativer blir vurdert, inkludert en tidlig retur av Crew-11-oppdraget, noe som er uvanlig, men ikke enestående i NASA-operasjoner.

NASA (spacewalk-konsept) // Shutterstock

Bekymringen dukket opp onsdag ettermiddag, og førte til at NASA avlyste en 6,5 timer lang romvandring som skulle gjennomføres av kommandør Mike Fincke og flyingeniør Zena Cardman. Oppgaven ville ha bestått i å installere ekstern maskinvare på laboratoriet i bane rundt Jorden.

Crew-11, som ble skutt opp i august, består av to amerikanske astronauter, en japansk astronaut og en russisk kosmonaut, og skulle etter planen returnere til jorden rundt mai. Astronautene på ISS har vanligvis seks til åtte måneders rotasjoner og har tilgang til begrensede medisinske ressurser mens de er i bane rundt jorden.

Medisinske problemer som involverer astronauter blir sjelden diskutert offentlig, noe som gjenspeiler NASAs mangeårige policy om å beskytte mannskapets privatliv. Selv om romvandringer er rutine, er de fysisk krevende og innebærer en iboende risiko, noe som gjør mannskapets helse til en kritisk faktor i oppdragsplanleggingen.