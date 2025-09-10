NASAs rover avdekker mulige spor etter liv på Mars

HQ

Perseverance rover ankom Mars for noen år siden, og siden da har den utforsket det enorme Jezero-krateret. Nå, etter sitt lange oppdrag i det gamle innsjøbassenget, ser det ut til at den har avdekket potensielle tegn på mikrobielt liv gjemt i bergartene. Forskerne oppdaget mineraler som på jorden ofte er knyttet til biologisk aktivitet, selv om de også kan oppstå gjennom ikke-biologiske prosesser. Funnet kommer fra en sedimentær bergart som antas å ha blitt dannet da krateret en gang ble fylt med vann, noe som gir håp om at Mars kan ha vært beboelig i en fjern fortid. Forskerne insisterer likevel på at bare videre studier, muligens på jorden, vil avsløre om disse sporene virkelig peker mot liv. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!