NASAs rover Perseverance oppdager en stein på Mars som "ikke hører hjemme der"

NASAs Perseverance-rover har snublet over en stein på Mars som vekker oppsikt. Den uvanlige steinen, som har fått kallenavnet Phippsaksla, ble oppdaget i Jezero-krateret, og ekspertene tror at det kan være en sjelden jern-nikkel-meteoritt, altså en bit av verdensrommet som har krasjlandet på Mars.

Det som gjør Phippsaksla så spennende, er hvor forskjellig den ser ut fra alt rundt seg. Den er omtrent 80 centimeter bred og har en glatt, skinnende overflate som umiddelbart fanget roverens kameraer. NASAs laserverktøy, SuperCam, bekreftet høye nivåer av jern og nikkel, noe som betyr at denne steinen ikke har vokst opp på Mars, men kommer fra et annet sted i verdensrommet.

Selv om meteoritter ikke er nye på Mars, er dette første gang Perseverance har funnet en som er rik på metall, muligens fra kjernen av en asteroide som har vært der lenge. Forskerne er begeistret fordi slike steiner fungerer som tidskapsler, og gir ledetråder om de voldelige kollisjonene som formet solsystemet vårt for milliarder av år siden.

Phippsaksla kan til og med være på "VIP-listen" for NASAs kommende Mars Sample Return mission, som har som mål å bringe steiner fra Mars tilbake til jorden. Selv etter mer enn fem års utforskning av den røde planeten overrasker Perseverance fortsatt forskerne, og beviser at Mars er full av hemmeligheter som bare venter på å bli oppdaget, og noen ganger kommer de i form av en skinnende, merkelig stein.